Екатерина Тышкевич сообщила о горе в семье: на фронте погиб близкий человек

На фронте погиб жених ее сестры.

Жизнь Дениса, который был командиром разведывательной группы, оборвалась вблизи Херсона.

Героя похоронили 4 августа. Об этом Екатерина написала на своей странице в Instagram.

Сестра Екатерины Тишкевич с женихом / Фото: instagram.com/mrsketrin

"Ему было всего 32 года. Пошел в военкомат на третий день полномасштабного вторжения. Сам. Потому что считал своим долгом защищать суверенитет нашего государства. Это был невероятный человек. Светлый, эрудированный, с чувством юмора и каким-то кодом порядочности и интеллигентности", – описала Дениса актриса.

Фото: instagram.com/mrsketrin

Тишкевич поделилась, что защитник и ее сестра планировали вскоре пожениться. Пара мечтала построить уютный дом и родить пятерых детей.

"Это безумная потеря для всех. Для невесты, родителей, родственников, друзей и побратимов. Вечная память Герою! Невероятно красивую процессию нам пришлось сегодня увидеть своими глазами. А вместе с тем целый океан слез всех присутствующих. Достойное прощание с достойным человеком. Но эта боль с нами всеми надолго. Прощай, наш защитник!, – написала знаменитость.

Фото: instagram.com/mrsketrin

Напомним, Алина Астровская, живущая и работающая в РФ, посочувствовала людям из Донецка. Также певица рассказала, как во время разговора с мамой игнорирует взрывы.

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