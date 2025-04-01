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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
331
Время на прочтение
1 мин

Экипаж МиГ-29 точным сбросом "минуснул" офицеров РФ в бункере

Авиация ВСУ продолжает работать по всем направлениям. В доказательство – эффектное видео с уничтожением вражеского подразделения.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Экипаж МиГ-29

МиГ-29 метнул бомбу в бункер с офицерами РФ / © forbes.com

Экипаж МиГ-29 Вооруженных сил Украины точным сбросом бомбы GBU-62 уничтожил полевой штаб с офицерским составом вместе с оборудованием на одном из вражеских ПУ неподелок Олешек в Херсонской области.

Со ссылкой на видео подсолнуха, Forbes проанализировал операцию.

Целью этого рейда в этот штаб было лишить руководства российские подразделения, ответственные за атаки на острова Днепра.

Как пишет издание, Воздушные силы ВСУ уже испытывают новые боеприпасы и самолеты и продолжают превращаться в мощное точечное ударное подразделение.

Как предположили в Forbes, вероятно, каждый украинский боевой самолет оснащен управляемыми спутниками и инерционно планирующими бомбами: американскими GBU-39 и GBU-62, французскими Hammers и, возможно, даже бомбами новой украинской разработки.

«GBU-62, которая обрушилась на российскую штаб-квартиру в Херсонской области, изготовлена в США, но является уникальной украинской… ется в публикации.

Напомним, ранее на Белгородщине (РФ) в воздух взлетел вражеский состав БК. Местность накрыл мощный «хлопок».

Напомним, ВСУ 5 января 2025 года начали новое наступление в Курской области РФ.

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Дата публикации
Количество просмотров
331
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