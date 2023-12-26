Экипаж "Новочеркасска" уничтожен, повреждена портовая инфраструктура: Игнат рассказал подробности (фото)

В результате удара по большому десантному кораблю Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе уничтожен личный состав врага, повреждена портовая инфраструктура и, возможно, суда обеспечения.

Об этом на брифинге в Медиацентре "Украина — Укринформ" сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Топ-событие этой ночи – это уничтожение очередного российского военного корабля, который пополнит эскадру Черноморского флота во главе с флагманом "Москва", который был потоплен ранее. Появилось фото, там скелет один остался от этого корабля, там обгорело все фактически дотла. После того взрыва понятно, что не только сам корабль уничтожен, возможно, еще какая-то портовая инфраструктура, возможно, какие-то суда обеспечения,которые были рядом, точно экипаж корабля, который находился рядом. Поэтому это очень мощное событие для нас с вами – мы уничтожили и корабль, и окупантов благодаря четко скоординированным действиям", – отметил Игнат.

На спутниковом снимке, сделанном утром 24 декабря, рамочкой обведен десантный корабль "Новочеркасск" / Фото: t.me/DeepStateUA

То, что осталось от российского десантного корабля "Новочеркасск" / Фото: t.me/DeepStateUA

На спутниковом снимке, сделанном утром 24 декабря, рамочкой обведен ВДК. На другом фото то, что от него осталось.

Относительно состояния российской ПВО в Крыму, спикер отметил, что на вооружении врага там по-прежнему есть достаточно большое количество средств ПВО разных типов малого, среднего и большого радиуса действия. При проведении спецопераций Силы обороны этот фактор учитывается для определения места проведения удара.

"Применяются определенные тактические приемы, проводимые нашими пилотами для того, чтобы максимальное количество средств воздушного нападения достигло своей цели", – пояснил Игнат.

Напомним, ночью 26 декабря в Феодосии был уничтожен десантный корабль РФ "Новочеркасск". После мощных взрывов произошел масштабный пожар. Кроме того, происходила сильная детонация.

Воздушные силы проинформировали, что корабль Черноморского флота атаковали крылатыми ракетами. Впрочем, какими именно – не уточнили.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТАК ЕЩЕ НЕ ВЗРЫВАЛОСЬ! Уничтожен русский военный корабль "Новочеркасск", перевозивший "шахеды"!

ТСН.ua собрал перечень кораблей Черноморского флота, которые Россия потеряла с 24 февраля 2022 года.

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