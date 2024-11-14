Экипаж патрульных попал под обстрел в Славянске: полицейский в больнице

Сегодня утром враг обстреливал Славянск в Донецкой области. Во время патрулирования под российский обстрел попал экипаж патрульных.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Telegram.

"Один из полицейских экипажа получил ранение ноги. В настоящее время он находится под наблюдением медиков", – сообщают в полиции.

Фотография изнутри автомобиля

Повреждения также получили несколько многоэтажек, здание образовательного учреждения и служебный автомобиль полиции.

Напомним, что россияне убили гражданскую женщину в Донецькой областы, которая шла по улице вдоль разрушенных врагом домов.