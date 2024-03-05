Экипаж судна "Сергей Котов": в Сети раскрыли информацию о командире корабля (фото)

Пока неизвестно, погиб командир корабля во время его уничтожения или был эвакуирован на сушу.

В Сети опубликовали информацию о командире уничтоженного в Крыму российского патрульного катера "Сергей Котов". Это капитан-лейтенант Дмитрий Калугин. Еще один член экипажа судна – старший лейтенант Ростислав Челдышников.

Соответствующую информацию опубликовали в Telegram-канале "Оsint Бджолы".

Командир судна "Сергей Котов" капитан-лейтенант Дмитрий Калугин проживал на территории оккупированного Крыма. У него есть жена и сын.

Заметим, пока неизвестно, погиб ли Калугин во время уничтожения корабля или выжил. Ранее в ГУР Минобороны Украины информировали, что в результате атаки на судно есть погибшие и раненые. Часть экипажа смогла эвакуироваться на сухопутную территорию.

Калугин Дмитрий Николаевич 1990 г.р., зарегистрированный в Калининграде (РФ), но фактически вместе с семьей проживает в оккупированном Севастополе по адресу: ул. Генерала Острякова 192–49.

Личные данные Калугина:

индивидуальный налоговый номер – 440121529638,

страховой номер индивидуального лицевого счета – 14049213733,

паспорт – 3411 004633 выдан 29.12.2010 ОУФМС России.

Командир корабля "Сергей Котов" Дмитрий Калугин/Фото из соцсетей

Жена Калугина:

Жена Калугина Яна Витальевна 1984 г.р., работает мастером маникюра и принимает клиентов на дому.

Индивидуальный налоговый номер – 390608420396,

страховой номер индивидуального лицевого счета – 14165392556,

паспорт – 2711 398512 выдан 21.05.2012 ОУФМС России.

Пара воспитывает сына, Калугина Вячеслава Дмитриевича 2013 года рождения.

Командир корабля "Сергей Котов" Дмитрий Калугин/Фото из соцсетей

Командир корабля "Сергей Котов" Дмитрий Калугин/Фото из соцсетей

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Еще один член экипажа корабля "Сергей Котов" – старший лейтенант Ростислав Челдышников, который, по предварительным данным, является штурманом. В Сети есть фото, на котором он стоит рядом с командиром Калугиным.

Челдышников Ростислав Борисович 1994 года рождения, зарегистрированный в Новороссийске, ул. Фабричная, 89,

индивидуальный налоговый номер – 231517798209,

страховой номер индивидуального лицевого счета – 18 263 481 988.

Штурман корабля "Сергей Котов" Ростислав Челдышников/Фото из соцсетей

Штурман корабля "Сергей Котов" Ростислав Челдышников/Фото из соцсетей

Штурман корабля "Сергей Котов" Ростислав Челдышников/Фото из соцсетей

Напомним, в ночь на 5 марта неподалеку от Керченского пролива спецподразделение ГУР Group 13 атаковало патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов". Удары были нанесены морскими дронами Magura V5.

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