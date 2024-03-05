Экипаж судна "Сергей Котов": в Сети раскрыли информацию о командире корабля (фото)

Пока неизвестно, погиб командир корабля во время его уничтожения или был эвакуирован на сушу.
В Сети опубликовали информацию о командире уничтоженного в Крыму российского патрульного катера "Сергей Котов". Это капитан-лейтенант Дмитрий Калугин. Еще один член экипажа судна – старший лейтенант Ростислав Челдышников.
Соответствующую информацию опубликовали в Telegram-канале "Оsint Бджолы".
Командир судна "Сергей Котов" капитан-лейтенант Дмитрий Калугин проживал на территории оккупированного Крыма. У него есть жена и сын.
Заметим, пока неизвестно, погиб ли Калугин во время уничтожения корабля или выжил. Ранее в ГУР Минобороны Украины информировали, что в результате атаки на судно есть погибшие и раненые. Часть экипажа смогла эвакуироваться на сухопутную территорию.
Калугин Дмитрий Николаевич 1990 г.р., зарегистрированный в Калининграде (РФ), но фактически вместе с семьей проживает в оккупированном Севастополе по адресу: ул. Генерала Острякова 192–49.
Личные данные Калугина:
- индивидуальный налоговый номер – 440121529638,
- страховой номер индивидуального лицевого счета – 14049213733,
- паспорт – 3411 004633 выдан 29.12.2010 ОУФМС России.
Жена Калугина:
Жена Калугина Яна Витальевна 1984 г.р., работает мастером маникюра и принимает клиентов на дому.
- Индивидуальный налоговый номер – 390608420396,
- страховой номер индивидуального лицевого счета – 14165392556,
- паспорт – 2711 398512 выдан 21.05.2012 ОУФМС России.
Пара воспитывает сына, Калугина Вячеслава Дмитриевича 2013 года рождения.
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Еще один член экипажа корабля "Сергей Котов" – старший лейтенант Ростислав Челдышников, который, по предварительным данным, является штурманом. В Сети есть фото, на котором он стоит рядом с командиром Калугиным.
- Челдышников Ростислав Борисович 1994 года рождения, зарегистрированный в Новороссийске, ул. Фабричная, 89,
- индивидуальный налоговый номер – 231517798209,
- страховой номер индивидуального лицевого счета – 18 263 481 988.
Напомним, в ночь на 5 марта неподалеку от Керченского пролива спецподразделение ГУР Group 13 атаковало патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов". Удары были нанесены морскими дронами Magura V5.
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