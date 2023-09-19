Экоцид в Мариуполе – оккупанты перекрыли русло реки Кальчик (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе русские захватчики принялись строить мост через реку Кальчик – и засыпали почти все русло шлаком.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Все течение через трубу, диаметром менее полуметра. Последствия – заболочение русла и повышение солености моря. Уже физически можно увидеть и услышать вонь болота в городе", — написал Андрющенко.

"Вонь болота": оккупанты продолжают экоцид в Мариуполе

Напомним, в разбомбленном Мариуполе появился ресторан с циничным названием (фото).

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