Экоцид в Мариуполе – оккупанты перекрыли русло реки Кальчик (видео)

Оккупанты уничтожают Мариуполь разными способами.
Во временно оккупированном Мариуполе русские захватчики принялись строить мост через реку Кальчик – и засыпали почти все русло шлаком.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Все течение через трубу, диаметром менее полуметра. Последствия – заболочение русла и повышение солености моря. Уже физически можно увидеть и услышать вонь болота в городе", — написал Андрющенко.
Напомним, в разбомбленном Мариуполе появился ресторан с циничным названием (фото).
Читайте также: