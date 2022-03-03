Экологическая катастрофа в Херсонской области: курей и яйца из птицефабрики раздадут людям

Экологическая катастрофа в Херсонской области: курей и яйца из птицефабрики раздадут людям

Птицефабрика "Чернобаевская" осталась без возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию.

Курей и яйца из птицефабрики в Восточном (Херсонская область) раздадут людям во избежание катастрофы.

Об этом сообщил первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский. По его словам, владелец агрохолдинга "Авангард" Олег Бахматюк согласился на такое предложение.

“Обсудили ситуацию, сложившуюся на птицефабрике в с. Восточное. Договорились, что птицу и яйца будем раздавать людям во избежание гуманитарной катастрофы. Сейчас вместе с местными властями работаем над тем, как организовать доставку продукции в горожане. Вместе мы победим!” – написал он.

Напомним, птицефабрика "Чернобаевская" осталась без возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию. Сейчас там умирают миллионы курей, которых нельзя утилизировать из-за обстрелов.

Уже сейчас 3 млн курей страдают от голода из-за невозможности поставить комбикорм для их кормления.

Из-за постоянных жестоких обстрелов со стороны российских оккупантов страдает гражданское население, разрушаются логистические пути для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов и производственных объектов.