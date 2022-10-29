Экологический ущерб от войны уже превысил триллион гривен: Россию заставят платить

Если уничтоженную инфраструктуру люди смогут восстановить за годы, то природе придется восстанавливаться десятилетиями.
Россию заставят платить и за экологический ущерб от войны, который уже превысил триллион гривен, говорится в ТСН.
117 миллионов гривен — в такую сумму оценивается экологический ущерб от попадания российской ракеты в нефтебазу в Криворожском районе Днепропетровщины. Рашистка "Ха-101" в сентябре вызвала там сильный пожар, его почти сутки укротили спасатели, а в воздух попали токсичные выбросы от горения тысяч кубометров нефтепродуктов.
"Повреждены две, уничтожено 4 цистерны объемами по тысяче кубометров. Было начислено 117 миллионов. В результате утечки и загрязнения земли, грунтов, засорения было начислено 7 миллионов, по одной методике, по другой 5 миллионов", — рассказывает начальник экоинспекции Приднепровского округа Сергей Сологуб.
После попадания российской "Ха-101" в нефтебазу пламя и густой черный дым были видны на километры. Жителям Кривого Рога советовали не открывать окна и вообще не выходить на улицу. Спасатели почти сутки гасили огонь.
Более 100 миллионов экологических убытков – только один объект после попадания одной ракеты. В целом Криворожский район за полгода непрерывных обстрелов и ракетных ударов понес потери на миллиарды гривен. Подсчитать точно пока невозможно, потому что не все территории еще разминированы. "Июнь-июль были массовые пожары, как полей созревшего урожая, как степи так и леса. ГСЧС ежедневно выезжали и гасили гектарами, десятками гектаров и водоснабжение задело и русло реки меняло, поднимался уровень воды", — рассказывает глава военной администрации Криворожского района Евгений Ситниченко.
К тому же, не все пострадавшие объекты можно разглашать до окончания войны, но специальные комиссии все четко документируют и передают правоохранителям. "Намного больше зафиксировано случаев, но по понятным причинам, мы их не афишируем, пока у нас не будет разрешения от правоохранительных органов от Министерства обороны, потому что это могут быть объекты критической инфраструктуры", — говорит глава Госэкоинспекции Украины Игорь Зубович.
Еще одной проблемой в фиксации экологических преступлений россиян стало отсутствие механизма оценки убытков, говорят представители экологического комитета, но частично его уже разработали. "Ведущие отечественные и мировые ученые помогают разрабатывать методики оценки убытков",- утверждает заместитель председателя экологического комитета Елена Криворучкина.
Экологические потери, которые уже смогли оценить в Украине, давно превысили триллион гривен и это не предел. "Объем ущерба экологического вследствие российской агрессии составляет 1 триллион 256 миллиардов и он будет расти с такой скоростью, мы не берем временно оккупированные территории", — добавляет Елена Криворучкина.
После победы Украины Россия должна будет все возместить. Однако если инфраструктуру можно сразу же начать отстроить, то природа будет восстанавливаться десятилетиями.
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