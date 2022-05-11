Экономическая осада России: на чем держится страна-агрессор, и долго ли еще ждать крах

Экономическая осада России: на чем держится страна-агрессор, и долго ли еще ждать крах

Зависимость – это то, на чем держатся экономические отношения путинской России и Европейского союза.

Если посмотреть статистику экспорта-импорта за последние 10 лет, то европейцы покупают у России больше, чем что-то ей продают, говорится в ТСН.

В первую очередь «нечто» – это энергоресурсы, торгуя которыми Путин вооружает свою армию убийц и мародеров. Со дня полномасштабного вторжения агрессор получил около 60 миллиардов евро за нефть, газ и уголь. На поставках угля Россия зарабатывает 4 миллиарда долларов в год, но уже с августа в Европе будет введено эмбарго.

По запрету на нефть с одной стороны - есть решительные заявления об отказе до конца этого года – с другого сообщения, что Чехии, Венгрии и Словакии могут сделать исключение на несколько лет и позволить продолжать финансировать Россию. И тут еще нужно разбираться: что это преданность Путину или просто прагматизм.

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В Словакии есть только один нефтеперерабатывающий завод. Он принадлежит венгерскому нефтегазовому концерну, который в свою очередь владеет нефтяными месторождениями в трех российских регионах. В Будапешт нефть течет по трубе «Дружба», которую возводили еще во времена холодной войны. И здесь интересно: в полную силу магистраль заработала после введения нефтяного эмбарго арабскими государствами против стран, которые в 73 поддержали Израиль во время «Войны Судного дня» с Египтом и Сирией. Оборванные поставки моментально породили топливный кризис, после чего европейские страны и подсели на советскую нефтяную иглу.

Также из шестого пакета санкций может исчезнуть запрет европейцам транспортировать российскую нефть в другие страны. Это сделано в интересах Греции. Именно благодаря Греции экспорт нефти из Москвы с началом полномасштабного нападения на Украину остался на довоенном уровне.

Немецкие журналисты установили, что в апреле месяце греческая доля в транспортировке российской нефти по сравнению с прошлым годом выросла в три раза. Из 190 танкеров, вышедших из российских портов – 76 под греческим флагом. А в начале мая российское судно с нефтью было замечено в испанском порту.

На чем все еще держится экономика России – блог ТСН

Что понятно, так это с российским газом, от него европейские страны планируют отказаться до 2030 года. То есть, еще минимум 8 лет агрессор может рассчитывать на эти деньги.

И при этих условиях крайне интересен вывод рабочей группы по санкциям против России от Офиса президента, где признают, что здесь и сейчас зависимые от российского газа страны вентиль перекрыть не смогут.

Поэтому настаивающая продажа российского голубого топлива должна идти через украинскую газотранспортную систему. Наши мощности разрешают это сделать. Более того, на весь такой экспорт предлагают ввести украинский налог, который будет идти на восстановление нашей страны.

Британская разведка констатирует, что ограничение финансов и блокада военно-технических, поставок в частности микросхем уже меняют возможности России. К примеру, сегодня в России исчерпывается лимит высокоточных ракет. Теперь в ход идет советское достояние, работающее по принципу взлетело и это уже замечательно. Впрочем, до полной экономической осады агрессора далековато. Зверь только ранен, ищет щели и имеет друзей по ту сторону блокадной стены, которые помогают эти подкопы расширить.

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