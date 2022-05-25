Экономический эксперт рассказал, в какой валюте лучше держать деньги и как поступить с гривной

Экономический эксперт рассказал, в какой валюте лучше держать деньги и как поступить с гривной

Курс доллара определяется не Нацбанком, а рынком, поэтому ключевые рекомендации экспертов не изменились – треть или половина сбережений должны быть в гривнах, остальные распределены между долларом и евро.

Несмотря на все мнения, что в Украину следует большое количество иностранной валюты и гривна от этого должна укрепляться, но в результате войны страна больше импортирует, чем экспортирует, то есть растет потребность в долларах, об этом сказал в эфире «Единого марафона» в слоте ТСН доктор экономических наук Андрей Длигач.

«Колебания будут как в одну сторону, так и в другую. Что-то краткосрочно, что-то долгосрочно. В долгосрочном – Украина получит сотни миллиардов долларов, евро в экономику. А восстановление Украины будет происходить в гривне, потому что в гривне будут выплачиваться зарплаты, покупаться продукты, поэтому потребность в гривне будет гораздо выше. Гривна будет более крепкой валютой», — говорит эксперт.

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Он добавляет, что нужно не забыть об инфляции, так что гривни все же лучше инвестировать, чтобы они "работали". И добавляет, что каждому человеку все де лучше самому определять, в какой валюте иметь сберегать, с учетом того, в какой валюте в ближайшее время он будет иметь расходы.

Длигач советует скооперироваться с близкими людьми и организовать бизнес, который станет альтернативным доходом на будущее.

«Перспектива, в которой гривна будет усиливаться, это перспектива уже в следующем году – 2023 году», – уверяет он.

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