Экономика России далека от коллапса: новые санкции США ничего не изменят, Путин выжил благодаря Китаю – WP

Владимир Путин после начала войны поставил российскую экономику на "военные рельсы".

Через два года после того, как президент Джо Байден заявил, что нанесет российской экономике "сокрушительный удар" после вторжения в Украину, ожидается, что в этом году Россия будет расти быстрее США, Германии, Франции или Великобритании. Новые санкции США, объявленные 23 февраля, вряд ли изменят эту реальность, учитывая устойчивость России на фоне эскалации столкновений на полях сражений в мировой торговле и финансах.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

"Российский президент Владимир Путин по-прежнему пережил попытки США и Европы разрушить его экономику, увеличив затраты на оборону и найдя клиентов и поставщиков в Азии, чтобы заменить торговых партнеров, которых он потерял на Западе", — пишет WP.

Когда война зашла в тупик, воздержавшийся от санкций против России Китай стал спасителем Путина.

Китайские чиновники активизировали закупки российской нефти по сниженным ценам, одновременно доставляя в Россию большое количество промышленных частей, предметов роскоши и технологической продукции. Индия тоже стала крупным покупателем российской нефти.

"Это первый геополитический кризис без участия всех крупных азиатских экономик. У Запада больше нет решающей экономической силы. Индии и Китая достаточно, чтобы удержать Россию на плаву", — сказал историк Николас Малдер из Корнельского университета и эксперт по санкциям.

Официальные лица США говорят, что российская экономика уже была ослаблена их начальными действиями и почувствует еще больше "боли" от новых мер, направленных против более 500 человек и компаний.

Власти США также усилили давление на российскую нефтяную промышленность, включив в черный список государственную судоходную компанию "Совкомфлот".

Финансовые санкции под руководством США и запреты на экспорт, введенные ранее в ответ на вторжение России в Украину, усложнили и сделали Путину дороже ведения войны. В долгосрочной перспективе они оставят Россию более бедной, технологически более отсталой и более зависимой от государства, которое будет двигать экономику, считают американские чиновники и независимые экономисты.

Но финансовые и торговые ограничения не ускорили экономический коллапс, не говоря уже о том, чтобы убедить Кремль отказаться от своих захватнических планов.

"Люди переоценили силу санкций. Россия не испытала такого сильного удара, как ожидали оптимисты", – сказал Генри Фаррелл, автор "Подпольной империи: как Америка вооружила мир".

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Когда Запад оказывал давление за последние два года, Путин превратил Россию в государство-гарнизон, переориентировав экономику на службу военным, даже тогда как российские гражданские лица боролись с высокими ценами.

"Чтобы заплатить за эту жестокую войну, Кремль закладывает будущее русского народа", — заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо в пятницу, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Однако нынешняя ситуация не такая, как ожидал Белый дом или его европейские союзники.

Через несколько дней после первых нападений России на Украину США и их европейские союзники разорвали связи между российскими банками и мировой финансовой системой, заблокировали доступ страны к передовым технологиям и внесли в черный список олигархов, поддерживавших правление Путина.

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Западные власти заморозили более 300 миллиардов долларов резервов российского Центрального банка, хранившихся на счетах за пределами страны.

Удар был быстрым и сильным. Рубль упал по отношению к доллару, и Россия впервые с 1918 года объявила дефолт по своему внешнему долгу. Сотни глобальных корпораций, таких как BlackRock, McDonald's и Stanley Black&Decker, объявили о планах покинуть Россию.

Однако валовой внутренний продукт России сократился в 2022 году на 1,2%, что гораздо меньше 15% падения, прогнозируемого Институтом международных финансов.

А в 2023 году Россия возобновилась, возрастая быстрее Соединенных Штатов.

Ожидается, что Россия в этом году будет расти на 2,6% в год, что значительно превышает предварительные прогнозы по сравнению с 2,1% для Соединенных Штатов, заявил в прошлом месяце Международный валютный фонд.

Война сменила торговлю России с внешним миром на несколько сотен миллиардов долларов, в том числе энергетическими и технологическими продуктами. До конфликта Россия поставляла половину угля в Европейский Союз, 40% природного газа и около четверти сырой нефти. Большинство этой торговли исчезло.

Администрация Байдена в конце 2022 года установила ценовой лимит, чтобы ограничить российские доходы от нефти, не вызывая повышения цен на бензин в США в результате полного эмбарго.

Согласно плану, нефть, транспортируемая западными нефтяными танкерами или застрахованная западными фирмами, не может продаваться дороже $60 баррель ниже рыночной.

Согласно новому докладу Криса Миллера, Ника Кумлебена и Кэролайн Новак из Американского института предпринимательства, этот механизм мог стоить России примерно 50 миллиардов долларов за последние два года из-за потери доходов от нефти.

Так же иссякли традиционные российские источники импортных товаров, особенно высокотехнологичной продукции военного назначения. Но некоторые подсанкционные товары из Европы по-прежнему попадают к российским покупателям.

Экспорт в Россию резко упал после введения санкций весной 2022 года. Но поставки в меньшие соседние страны, такие как Казахстан и Кыргызстан, одновременно выросли, согласно данным о торговле, которые проанализировал Робин Брукс, бывший главный экономист Института международных финансов.

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"Почти каждый экспорт из ЕС в страны Центральной Азии зашкаливал", – сказал он.

Согласно последним данным, за первые 10 месяцев 2023 года ЕС экспортировал в Россию товаров на сумму $32 миллиарда по сравнению с более чем $82 миллиардами за тот же период 2021 года до войны. Поставки в страны Центральной Азии за тот же период резко возросли почти до $31 миллиарда с примерно $18 миллиардов до войны РФ против Украины.

Если эти европейские товары будут продолжать идти через Центральную Азию в Россию, как считают многие экономисты, они будут компенсировать примерно четверть того, что стоят российской экономике санкции.

Но самая важная помощь России поступает от Китая. Согласно данным китайской таможни, в прошлом году двусторонняя торговля между странами превысила $240 миллиардов, что является рекордным показателем по сравнению со $147 миллиардами до войны.

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По словам экономиста Хели Симолы из Института экономик, что развиваются Банка Финляндии, китайские компании восполняют пробелы в российских линиях поставок посредством поставок токарных станков, самоходных механических лопастей и машин для производства полупроводников.

Но россиянам не выгодно. По сравнению с первой половиной 2021 года российские клиенты в 2023 году платили на 78% больше за китайские продукты, таких как станки.

Турция, Малайзия и Объединенные Арабские Эмираты также снабжали России необходимыми товарами.

Во многих случаях Россия платит больше за товары более низкого качества. Москва также не смогла найти новых поставщиков для всего, что нужно ее военным. Навигационные приборы, базовые станции передачи данных и измерители напряжения остаются дефицитными, сообщил Банк Финляндии.

Ключом к удивительной экономической выносливости России были большие суммы расходов на оборону.

Так, по данным Банка Финляндии, из-за войны в Украине в этом году расходы России на оборону составят 28% государственного бюджета. Это более чем в два раза превышает долю государственных расходов, выделяемых Соединенными Штатами в армию.

Эти средства увеличивают производство бомб и снарядов для российской армии, а также обеспечивают зарплату миллионам россиян, которые покупают одежду, едят в ресторанах, покупают автомобили и иным образом питают экономику.

В текущем месяце Путин заявил, что за последние 18 месяцев было создано более 520 000 рабочих мест на вооруженных заводах. Уровень безработицы в России рекордно низок.

Поворот России в военную экономику не обошелся без затрат. Уровень безработицы такой низкий, потому что война забрала сотни тысяч людей для военной службы, из-за чего российской промышленности не хватает работников.

Путин может позволить себе тратить деньги на Вооруженные силы, частично благодаря успеху России в обходе ограничений на продажу нефти. У правительства умеренный дефицит бюджета, который он финансирует за счет продажи государственных облигаций внутренним инвесторам и привлечения средств российского государственного фонда богатства.

По данным S&P Global, доходы от продажи нефти и газа в прошлом году превысили $99 миллиардов, что примерно на четверть меньше, чем в прошлом году, когда цены на нефть и добычу были выше.

По данным Международного энергетического агентства, Индия сейчас покупает у России 1,9 миллиона баррелей нефти в день, тогда как в 2021 году она почти не покупала. Китай покупает более 2,3 миллиона баррелей, но он был крупным клиентом России и до войны.

"У него (Путина – ред.) достаточно денег, чтобы поддерживать экономику и поддерживать военных. Это может длиться долго", — сказала экономист Элина Рыбакова, вице-президент по внешней политике Киевской школы экономики.

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