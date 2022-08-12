Экономика России откатилась на 4 года назад из-за войны — Bloomberg

Вторжение в Украину вернуло российскую экономику на четыре года назад за один квартал после нападения.

Новые риски для экономики РФ создают и противостояние по поставкам энергоносителей в Европу.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, экономика РФ, набиравшая обороты в начале 2022 года, во втором квартале резко пришла в упадок. А валовой внутренний продукт сократился в первый раз за год, сократившись на 4,7% за год.

"Экономика потеряет четыре года роста, вернувшись к уровню 2018 года во втором квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за ослабления поддерживающей спрос монетарной политики. Однако экономика потеряет еще 2% 2023 года, поскольку европейский энергетический запрет приведет к снижению экспорта", — сказал российский экономист Александр Исаков.

Международные санкции, введенные из-за войны войны, ограничили торговлю и парализовали такие отрасли, как автомобилестроение, а потребительские расходы прекратились. Хотя падение экономики пока оказывается менее стремительным, чем предполагалось изначально, Центральный банк прогнозирует, что падение ухудшится в следующих кварталах и не возобновится до второй половины следующего года.

Напомним, в России произошел дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте впервые с прошлого века, что стало кульминацией все более жестких западных санкций, перекрывших пути платежей зарубежным кредиторам. Сама Россия отказывается признать дефолт и заявляет, что у нее есть средства, чтобы покрыть какие-либо счета. Впоследствии власти объявили, что перейдут на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в размере $40 миллиардов в рублях, критикуя "форсмажорную" ситуацию, которую, по ее словам, искусственно создал Запад.

В России начали разбирать самолеты на запчасти – из-за санкций не могут покупать новые

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