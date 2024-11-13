"Экономика смерти": как россияне в глубинке роскошествуют на гробовые выплаты за оккупантов

В беднейших республиках РФ – строительный бум, рекордное увеличение банковских вкладов и рекордные доходы ресторанов и баров.

"Экономика смерти" питает российскую военную машину и дает толчок развитию отдаленных периферийных регионов РФ. А местные жители, вместо того чтобы протестовать против огромного количества гробов из Украины, похоже довольны ситуацией.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

По информации издания, в некоторых беднейших регионах РФ, таких как Тива или Бурятия, зарплата российских военных в пять раз превышает среднюю зарплату гражданских.

Российский экономист Владислав Иноземцев подсчитал, что семья условного 35-летнего россиянина, присоединившегося к рядам армии окупантов, год воевал, а затем погиб на поле боя, получит около 14,5 млн рублей, что эквивалентно 150 000 долларов. Это больше, чем он заработал бы за всю жизнь, работая на гражданской работе до 60 лет.

Для Кремля такие щедрые выплаты помогают избежать всеобщей мобилизации, которая чревата потенциальными беспорядками. Поэтому Москва просто покупает лояльность семей погибших оккупантов.

"Срез" по регионам РФ

В Тыве (которая до 1944 года была независимой), где уровень бедности втрое превышает средний по стране, банковские вклады выросли на 151% с января 2022 года. Это самый высокий показатель в России, свидетельствующий о том, что людям удается откладывать значительные суммы денег.

Кроме того, в республике – строительный бум: в столице региона Кызыле появляются новые многоэтажные жилые комплексы, квартиры в которых быстро раскупаются.

По информации WSJ, в Алтайском крае РФ доходы ресторанов и баров в этом году выросли на 56% по сравнению с прошлым годом. По всей России рост доходов ресторанов и баров составил 9%.

Объявленная в сентябре 2022-го мобилизация вызвала недовольство в Бурятии, которая отправила десятки тысяч мужчин воевать в Украину. Местные новости в Бурятии ежедневно публикуют несколько некрологов о погибших в поле боя. Но со смертью местные в основном смирились.

"Мы ожидали, что количество возвращаемых домой тел в Бурятию заставит людей начать протестовать против войн. Но эффект оказался обратным", — отметила российская журналистка, соучредитель фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова, которая живет за границей.

С января 2022 года банковские вклады в Бурятии выросли на 81%. Строительство жилья в 2024 году выросло на 32%, тогда как в среднем по РФ этот показатель составляет 2%.

Людмила, 54-летняя жительница небольшого бурятского села у границы с Монголией, потеряла в войне сына и мужа. По ее словам, еще пять человек из ее небольшого села погибли на войне в Украине.

Людмила годами мечтала купить квартиру для своей семьи в областном центре Улан-Удэ. Выплаты, которые она получила за погибших сына и мужа, наконец-то позволили ей купить там две квартиры и машину для дочери Алины.

"Мой сын и муж заработали эти деньги своей кровью", — отметила жена и мать погибших окупантов. Никакой критики путинского режима от нее не услышали.

Ранее сообщалось, что в РФ мать отправила убивать украинцев троих сыновей, двое из них погибли.

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