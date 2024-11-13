Экономика смерти: как война против Украины обогащает беднейшие регионы РФ — WSJ

Война против Украины стала "экономически выгодной" для самых бедных регионов России, где военная служба и смерть на фронте превратились в способ обеспечить семью.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным российского экономиста Владислава Иноземцева, семья 35-летнего военного, который год повоюет, а затем погибнет, получит около 14,5 миллионов рублей (150 000 долларов). Это больше, чем он бы заработал до пенсии в некоторых регионах РФ.

"Уйти на фронт и погибнуть через год экономически выгоднее, чем дальнейшая жизнь человека", — отметил Иноземцев, назвав это явление "детономикой".

Россия предлагает военным зарплату от 210 000 рублей (2140 долларов) в месяц, что втрое превышает среднюю по стране. Дополнительно выплачиваются бонусы за участие в наступательных операциях. Общая сумма выплат семьям погибших может превышать 150 000 долларов.

Самым ярким примером является Бурятия, где с начала войны погибли не менее 1719 военных. Несмотря на это, банковские депозиты в регионе выросли на 81%, а жилищное строительство – на 32%.

Издание приводит историю 54-летней жительницы бурятской деревни, потерявшей на войне сына и мужа. За полученные компенсации она смогла купить две квартиры в областной столице и автомобиль дочери.

По оценкам Запада, потери России превышают 600 000 убитых и раненых, но страна продолжает вербовать около 1000 человек в день. Британская разведка сообщает, что в октябре российские потери составили около 1500 человек в сутки.

Выплаты военным и их семьям стоили около 30 миллиардов долларов за прошлый год, что составляет 8% государственных расходов РФ. Это привело к росту дефицита бюджета и инфляции, но помогло Кремлю избежать новой волны мобилизации.

Напомним, общие боевые потери российских оккупантов на утро 13 ноября составили 714 380 человек. В отчете Института изучения войны говорится, что успехи РФ на фронте не оправдывают ее человеческие и материальные потери. Во время интенсивных российских наступательных операций в сентябре и октябре войска РФ потеряли почти 200 танков, более 650 бронемашин и около 80 тысяч солдат. Враг же захватил примерно 1500 квадратных километров территории Украины.

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