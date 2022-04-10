Экопарк в Мотыжине россияне превратили в застенки: выжившие рассказывают о зверствах оккупантов

Разведчики пытаются найти всех пропавших без вести.

Более 400 убитых мирных жителей Киевской области — это статистика предыдущая, поиск пропавших без вести продолжается. На местах работают эксперты и следователи, чтобы задокументировать каждое военное преступление оккупантов. В застенку превратили окраину села Мотыжин, где убили по меньшей мере пять гражданских.

Об этом в сюжете ТСН.

Экопарк в Мотыжине российские войска превратили в застенки и сюда, на окраину, села свозили людей, мордили и убивали. «Здесь они убивали, пытали, ели» — рассказывает Олег Бондаренко, который сам подвергся многочисленным пыткам и стал свидетелем того, как издевались над другими.

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Мужчина работает в реабилитационном центре, помогает алко и наркозависимым. В помещение центра русские военные ворвались в конце марта. Из пулеметов и автоматов стреляли по всему, что видели, так искали базу вооруженных сил Украины.

«Меня начали бить связали привязали тащили. Клали на землю – один между ног стреляет, другой – у головы. У меня спина больная – дуло автомата ставит на позвоночник и ложится, и рассказывает, что будет, если он выстрелит. Потом ногу под БМП перед самой ногой остановился, тащили меня за квадроциклом», — рассказывает Олег.

Сюда привезли с завязанными глазами, допрашивали, выбивали признание, а затем бросили в колодец, не давали пищи и воды несколько суток. Мужчина говорит, издевались над людьми преимущественно офицеры. "«Калуга», «Витебск» они только занимались – это два комбата. Разведки… Я слушал по рации их позывные. «Калуга» — он воевал в Л/ДНР из России комбат развод роте. А этот «Витебск» он был очень жесток. Он колени всем простреливал, руки ломал и самое главное вот этот цинизм – они только убили его, эти его потащили куда-то, а они уже ели. Они уже забыли, что человека только что убили", – рассказывает мужчина.

Тело этого убитого впоследствии нашли в том же колодце, где держали Олега. «Его полтора часа убивали, вообще, это жест. Час руками и ногами, он весь синий был, потом пилой руки ломали, они были связаны, а потом начали ноги простреливать. Там жесть была! И реально ты понимаешь, что ты будешь следующим», – добавляет Олег.

Но мужчину держали в помещении с другим пленником – дедушкой, чью дочь застрелили. Ее могилу разведчик Олег Котенко нашел в нескольких десятках метров в лесу, на месте крест из веток, рядом записки с именем и фамилией. Ярославу застрелили в своем дворе на глазах у отца.

Как рашисты мордовали людей на Киевщине

Через несколько метров братская могила, где нашли тела четырех убитых – семью старосты Ольги Сухенко, ее мужа и сына. Во время оккупации женщина помогала односельчанам. Этих погибших тоже пытали, а потом закопали рядом со своими же блиндажами, в копании. Среди убитых был Сергей Кубрушко, который вместе с тестем помогали местным и украинской разведке. «Мы думали, что здесь и второй наш человек Шостак Андрей, но мы копали глубоко, но тела не нашли. Они зашли сюда в последний день – 23 числа, чтобы можно было остаться здесь, смотреть, что здесь происходит, координировать наши действия», – рассказывают разведчики.

С того времени мужчины не выходили на связь. В тот день в деревню они заехали на расстрелянном автомобиле, однако сейчас на нем знак российских оккупантов. Жена Андрея говорит, что в первые дни войны их вывезли на безопасную территорию, а Сергей с Андреем хотели быть полезными Украине. «Знаю своего мужа и зятя, я понимала, что они остаются здесь, чтобы что-то делать. Когда они сказали, что волонтеры, зная их характер, я так только улыбнулась. Он мне говорил, что когда увидимся «я тебе все расскажу, чем мы занимаемся». Он в тот день писал – молись за меня», – вспоминает Светлана.

Наша разведка прочесывает лес с надеждой найти хоть какие-нибудь зацепки, что произошло с Андреем. Светлана уже похоронила своего тестя и надеется, что ее муж еще жив. «Я не знаю, видимо хочу, чтобы в плену был больше, чем погиб», — говорит женщина.

Показания Олега уже зафиксировали правоохранители. О военных преступлениях россиян он готов рассказать и в международных судах. Лишь бы палачей нашли и наказали.

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