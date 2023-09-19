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Экс-боец "Айдара" назвал два "ключа" до освобождения Бахмута: что должны сделать ВСУ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Экс-боец "Айдара" назвал два "ключа" до освобождения Бахмута: что должны сделать ВСУ

Вид разрушений в Бахмуте, который 21 мая 2023 зафиксировал оператор дрона 93-й ОМБр "Холодный Яр" / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

По мнению Евгения Дикого, от Бахмута есть два "ключа" – это Клищиевка и Соледар.

Украинские защитники на Бахмутском направлении с юга уже заняли все ключевые позиции, необходимые для освобождения города.

Об этом заявил командир штурмовой роты батальона "Айдар" в 2014-2015 годах, военный аналитик Евгений Дикий в эфире телемарафона.

"Фактически с юга мы уже заняли все ключевые позиции, которые нужны для освобождения Бахмута. На южном направлении там уже сейчас временная линия фронта (я не сомневаюсь, что ее тоже дальше сдвинут) стабилизировалась по железной дороге... Все, что к западу от железнодорожного полотна – это уже полностью наше, зачищенное, освобожденное. К востоку от железной дороги еще держатся оккупанты. Теперь будем ждать новостей с северного направления, то есть с другой стороны от Бахмута", – говорит Дикий.

По его словам, от Бахмута есть два "ключа" – это Клищиевка и Соледар.

"Клищиевка уже наша, Соледар – следующий", – подытожил военный эксперт.

Напомним, после многомесячных боев украинские защитники освободили важное село Андреевка южнее Бахмута.

Впоследствии в Минобороны подтвердили увольнение Клищиевки. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Клищиевки возле Бахмута и поблагодарил защитников.

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Дата публикации
Просмотры
303
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