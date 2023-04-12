Экс-чиновник раскритиковала воина ВСУ, которому россияне отрубили голову: перед смертью "визжал" не те слова

Бывшая сотрудница прес-сслужбы Днепропетровского областного совета, экс-помощница нардепа Верховной Рады Украины Василина Мазурчук в соцсети раскритиковала украинского воина, которого жестоко казнили российские оккупанты. Ей не понравилось то, какие слова сказал замученный герой перед смертью.

Об этом она написала в Facebook.

Василиса Мазурчук заявила, что мол, украинский герой, когда ему заживо отрезали голову россияне, кричал "не те слова".

"Я знаю, что многих затронут эти слова. Видео было ужасным. Но умереть достойно со словами "Слава Украине", сделать последнюю затяжку и стать символом — лучше. Смерть и казнь ужасны всегда. Но ведь правда, лучше как Уоллес в "Храбром сердце" — непокоренным. Чем визжать на их языке "ненада, больна". Умирая, всегда лучше сохранить достоинство. Потому что на войне, избежать гибели иногда очень тяжело. Но их не простим. Никогда", — написала экс-чиновник.

Заявления Василисы Мазурчук разозлили украинцев. Женщине посоветовали обратиться к специалистам и удалить свое провокационное сообщение, поскольку это оскорбляет чувство военных.

"Из Ирландии очень легко вещать. И да, в сотни раз труднее контролировать себя, когда тебя пытают".

"Это точно слова человека из Украины? Никто не знает, что этот ГЕРОЙ пережил еще до того... Я видео не смотрела, потому что страшно. Но читала об этом и рассказывали другие, то слезы катились и холодела кровь. В каких муках погиб ГЕРОЙ. И никто не имеет права осуждать, с какими словами он умирал. Он нас защищал. Никто не знает, что он мог пережить еще до этого. Какая боль, какие страдания".

Однако она опубликовала еще один пост, где ее критикуют за написанное.

Фото: Василиса Мазурчук/Facebook

Судя по ее странице в соцсетях ранее женщина работала пресс-офицером полка "Днепр-1" и добровольческого батальона "Донбасс". В последнее время она публикует сообщения, в которых говорится, что она находится в Ирландии.

Фото: Василиса Мазурчук/Facebook

Жуткая казнь воина ВСУ

Вечером, 11 апреля, российские телеграмм-каналы опубликовали жуткое видео, на котором они похвастались, как еще живому пленному воину ВСУ отрезают голову.

Жестокую казнь украинца уже осудили президент Зеленский и ряд западных дипломатических ведомств.

"Что это за существа? Для них нет людей. Сын, брат, муж, чей-то ребенок... Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой. Такую привычку уничтожать жизнь", — отметил президент Украины.

СБУ пообещала разыскать палачей украинца и наказать их за жуткое убийство. Это также подтвердил и секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что они устанавливают личность замученного воина призвали украинцев не публиковать свои догадки и не распространять видео.

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