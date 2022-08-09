Экс-депутат Госдумы РФ рассказал, кто из окружения Путина был против полномасштабной войны в Украине

Тех, кто в Кремле полностью поддержал бы вторжение, не было.

Экс-депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев рассказал, кто из окружения Путина был против войны, а кто наоборот поддерживал вторжение в Украину.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Я бы сказал, полностью (ред. — поддерживал войну) – наверное, никто. То есть я думаю, что людей, которые, так скажем, хвастались и на этом спекулировали, только двое. Это Шойгу и Патрушев. Единственный человек, который выразился открыто против войны в Совбезе, это был Козак (ред. — заместитель руководителя администрации президента России). За что, соответственно, пострадал. Человек, который пытался мягко отговорить Путина от принятия этого решения, — это Сергей Нарышкин", — рассказал Пономарев .

Он также добавил, что Нарышкин был "поджарен на сковороде" за то, что озвучил свою позицию публично. В то же время, Козак практически публично об этом сказал, выдержал, но он единственный, кто на Совбезе, вероятно, проголосовал против.

"Но, по моей информации, там было что-то вроде голосования, и он единственный проголосовал против", – отметил экс-депутат Госдумы РФ.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 167-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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