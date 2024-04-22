Экс-депутат и работница больницы наводили ракетные удары РФ по Херсону – подробности, фото

По "наведению" предателей оккупанты обстреляли местную больницу, церковь и здание Нацполиции.

Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу ФСБ на правобережье Херсонской области. В результате спецоперации разоблачены четыре участника вражеской группы, корректировавшие ракетно-дроновые удары по региону, в частности бывшего депутата.

Об этом сообщает СБУ.

Бывшего депутата районного совета Херсона и работницу больницы задержали "на горячем" во время выполнения вражеского задания.

По данным следствия, по их "наведению" рашисты обстреляли местную больницу, церковь и здание Национальной полиции. Кроме того, они готовились к новым воздушным атакам на Херсонщину.

Экс-депутат-предатель, наводивший ракетные удары по Херсону / Фото: Служба безопасности Украины

Работница больницы, наводившая ракетные удары РФ по Херсону / Фото: Служба безопасности Украины

Для коррекции ударов фигуранты под видом прогулок обходили улицы города, где скрыто фиксировали места базирования Сил обороны.

Еще одной задачей российской агентуры был сбор разведданных о последствиях вражеских "прилетов" по областному центру.

Экс-депутат-предатель "обобщал" полученные сведения и по мессенджеру передавал резиденту (старшему) агентурной группы. Им оказался местный знакомый, который во время оккупации региона пошел на сотрудничество с ФСБ.

Переписка предателя с кураторами ФСБ РФ / Фото: Служба безопасности Украины

Переписка предателя с кураторами ФСБ РФ / Фото: Служба безопасности Украины

Накануне освобождения областного центра он сбежал в Россию, где продолжил сотрудничество с оккупантами. В ходе расследования Служба безопасности также установила личность и задокументировала четвертого участника российской агентуры, находящегося на временно оккупированной территории Украины.

Всем четырем агентам РФ сообщено о подозрении.

Задержанный экс-депутат, у которого изъят мобильный телефон и черновые записи с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности, получил подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Действия его сообщницы квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Двум фигурантам, скрывающимся на временно оккупированной территории Украины и в России, заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Напомним, СБУ задержала в Харьковской области инженеров-конструкторов, которые хотели продать РФ тайные разработки (фото).

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