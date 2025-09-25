ТСН в социальных сетях

Политика
183
2 мин

Экс-депутат назвала единственный способ, как добить экономику РФ

Кремлевские идеологи сдаются: Анна Гопко заявила, что блокада добила бы российскую экономику.

Руслана Сивак
Анна Гопко

Анна Гопко / © twitter.com/romanpopkov1

Среди кремлевских идеологов растет понимание провала так называемой СВО. В то же время, эффективная блокада российского экспорта нефти, особенно в Балтийском море, может стать сокрушительным ударом по уже ослабленной экономике России.

Об этом в эфире Эспрессо заявила Анна Гопко, председатель правления ОО «Сеть защиты национальных интересов „АНТС“ и народный депутат VIII созыва.

«Парализовать российскую экономику, ее способность продолжать войну — это могли бы сделать турки или европейцы», — отметила Гопко.

По ее словам, полное перекрытие торговли, то есть блокада в Черном и Балтийском морях, особенно в Балтийском, где сосредоточено около 60% экспорта нефтепродуктов, нанесло бы России мощный удар. Это стало бы катастрофой на фоне того, что страна уже «проела ликвидную часть Фонда национального благосостояния и находится в сложном экономическом состоянии.

Эксперт отмечает, что удары по российской экономике должны быть скоординированы по разным направлениям, но в одну точку — это должно привести к полному разрушению и уничтожению военных планов Кремля. В подтверждение роста осознания провала Анна Гопко вспомнила пророссийского идеолога Александра Дугина.

«Вот Дугин уже договорился, что так называемая „СВО“ против Украины стала войной на территории РФ, и надо это называть войной. Хотя еще в феврале он рассказывал, как они уничтожат Украину и построят Евро-Азиатскую империю», — подчеркнула Анна Гопко.

Напомним, США готовы усилить экономическое давление на Россию при условии поддержки европейских союзников. Если США и ЕС сделают это вместе, введя вторичные санкции и дополнительные тарифы против стран, покупающих российскую нефть, то экономика государства-агрессорки будет в полном коллапсе.

Ранее сообщалось, что вопрос гарантий безопасности для Украины должен базироваться на сочетании собственного военного могущества и максимальных заверений от союзников, поскольку быстрое членство в НАТО крайне сложно.

