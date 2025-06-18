Уровень ВСУ превосходит армии НАТО - заявление американского генерала

Генерал Бен Ходжес. / © Getty Images

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Отставной генерал армии США Бен Ходжес считает, что именно НАТО должно учиться украинской армии, а не наоборот.

Об этом он заявил в интервью Kyiv Post.

"На самом деле вопрос не в том, чтобы Украина достигала западных стандартов. Большинство армий НАТО не смогли бы соответствовать украинским стандартам с точки зрения боевой эффективности", - сказал Ходжес, командовавший силами США в Европе с 2014 по 2017 год.

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Он отметил, что в Альянсе до сих пор существуют критические проблемы с координацией: "Мы до сих пор не можем безопасно общаться с британскими или немецкими подразделениями. Думаю, украинцы с определенным скепсисом слушают, когда мы говорим, что приедем и научим их".

"На самом деле мы должны просить их научить нас тому, что они умеют", - добавил генерал.

Среди примеров украинских достижений он привел морские операции ВСУ против Черноморского флота России:

"Украина доказала, что можно уничтожить обычный флот в закрытом море без собственных больших кораблей. Это ценный опыт для НАТО".

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По словам Ходжеса, от этой практики могли бы выиграть, в частности, Болгария и Румыния, развивая флот беспилотных судов по украинскому образцу.

Еще один пример – украинская система противовоздушной и противоракетной обороны. Она обеспечивает комплексную картину воздушных угроз, включая самолеты, дрона и ракеты. Ходжес подчеркнул:

"Это собственная украинская разработка. Я бы хотел, чтобы мы имели общую картину между ними, Польшей, странами Балтии, США, Румынией и Турцией".

Такой подход, по его словам, позволит более эффективно распределять ресурсы: "Вы не будете тратить "Патриоты" на беспилотники".

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Генерал также признал, что, несмотря на высокий боевой уровень, ВСУ должны преодолеть остатки советской организационной культуры:

"Правительство должно заслужить доверие. Людей нельзя отправлять на фронт, пока они не прошли полноценную учебу и не имеют соответствующего оснащения".

По данным НАТО, на май 2025 года около 192 тысяч украинских военных прошли подготовку по стандартам Альянса. Часть из них обучалась на объектах НАТО, в том числе за границей.

В то же время некоторые украинские подразделения жаловались на разрыв между тренировкой и реальными условиями фронта, особенно из-за стремительной адаптации новых технологий, таких как массовое использование дронов.

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Ходжес надеется, что новый центр НАТО-Украина, открытый в Польше, поможет укрепить и распространить боевой опыт ВСУ среди союзников.

Ранее Бен Ходжес рассказал, насколько долго Россия может поддерживать темп массированных атак по Украине и вообще воевать.