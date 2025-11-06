Экс-генсек НАТО призвал ввести войска в Украину и предупредил о последствиях бездействия

Андерс Фог Расмуссен / © Associated Press

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предупредил, что без радикального усиления европейского оборонного присутствия Украина может затянуться в вечную войну и постепенно терять территории.

Об этом он сказал в интервью Guardian.

По словам Расмуссена, Европе следует перейти от постепенных шагов к более четким и более решительным действиям — в частности, развернуть системы противоракетной и противодроновой обороны на границах с Украиной стран НАТО, а также разместить там военные контингенты. Такое присутствие, по его мнению, заставит Россию относиться к нападениям, как к нападению на весь альянс.

"Мы должны помочь украинцам защититься от российских ракет и беспилотников, создав воздушный щит, который позволит сбивать эти цели", - сказал Расмуссен.

Он также отметил необходимость развертывания европейских сил на украинской территории еще до заключения любых соглашений о прекращении огня, критикуя идею отложенного "коалиционного" развертывания.

Расмуссен считает, что без таких мер у Путина не появится стимул сесть за стол переговоров, ведь Москва "не видит причин договариваться, пока верит в свои шансы на поле боя".

По его мнению, оказать давление более ощутимым можно также путем поставки Украине дальнобойных ракет — в частности, он предполагает, что Германия могла бы стать "первопроходцем", предоставив системы Taurus, что усилило бы аргументы в пользу поставок и американских "Томагавков".

Также Расмуссен обсуждал возможность формулы гарантий безопасности для Украины, похожей на те, которые США недавно предоставили другому партнеру, и сейчас проводит переговоры в европейских столицах, в том числе с советником по нацбезопасности Великобритании.

Эксперт подчеркнул: без "серьезных изменений в стратегии и мышлении" риск превращения конфликта в длительную, постепенную потерю территорий Украины растет.