Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что есть две причины, по которым российский диктатор Владимир Путин так спешил провести фиктивные "референдумы" на оккупированных украинских территориях.

По его словам, одна из причин – России нужно до 1 октября собрать молодежь из оккупированных регионов Украины, которые могут пойти защищать так называемую "Эрефию".

Об этом бывший директор ЦРУ сказал в интервью 24 каналу.

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"Россиянам надо, чтобы они собрали оттуда молодежь и сказали — ну все, вы теперь граждане России, идите воюйте за ерефию. Это главная цель этой гонки со временем, которую они сейчас пытаются выиграть. Ведь с первого октября начинается призыв в России", — рассказал Петреусу.

По его словам, вторая причина аннексии состоит в том, что сейчас Путин сможет сказать, что это якобы российская территория, и "мы ее будем защищать всеми возможными средствами, потому что это наша земля".

Напомним, страны-члены ЕС хотят заставить Россию заплатить за мобилизацию и псевдореферендумы, и Венгрия снова не согласна с предложениями Евросоюза.

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