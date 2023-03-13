Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал готовиться к мирным переговорам между Украиной и РФ

Только Украина будет решать, когда можно начинать мирные переговоры, но готовиться к ним нужно уже сейчас.

Экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил о необходимости уже начать формировать контактную группу, которая будет готовить предстоящие переговоры между Украиной и РФ по завершению войны, но начало переговоров может определить только Киев.

Об этом Ишингер заявил в своей колонке в издании Tagesspiegel.

Он отметил, что страны Запада должны помогать Украине защититься от российской агрессии, но параллельно нужно делать шаги, которые могут "дать перспективу того, что это должно закончиться". Вместе с. Тем он подверг критике политиков за "ненужную слабость" политиков, призывающих прекратить предоставлять Украине оружие, чтобы наступил мир. В этом контексте он упомянул политкиню от Левых Сару Вагенкнехт и феминистку Алис Шварцер, выступивших с такими заявлениями в Берлине во время митингов по годовщине войны России против Украины.

Ишингер отметил, что он не призывает подталкивать Киев немедленно садиться за стол переговоров с Россией, потому что это было бы равноценно капитуляции. Он подчеркнул, что именно Киев должен решать, когда начинать переговоры.

Однако нужно начинать подготовку, чтобы определить "рамку" будущего мирного процесса.

Ишингер заявил о необходимости создать международную политико-стратегическую контактную группу вроде формата "Рамштайн", чтобы участники сформировали посредническую группу, которая будет готовиться к мирному процессу.

Он предложил включить в ее состав представителей США, Британии, Франции, Германии, которые смогут сплотить вокруг себя других партнеров, включая Канаду, Польшу, Испанию, Италию, государства Балтии, а также привлекут международные организации.

Ишингер заявил, что участники группы должны проводить встречи на уровне министров иностранных дел и определить, кто будет контролировать мирный процесс, где и как может произойти разведение войск и создание бесполетных зон.

Напомним, ранее сообщалось, что Запад готовит украинские силы обороны к весеннему контрнаступлению. В США и ЕС говорят, что мы на новом этапе войны, а впереди решающая битва.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев заявил, что влияние России, к сожалению, было достаточно существенным в европейском обществе, и позиция Путина 2008 года на Бухарестском саммите сыграла существенную роль, чтобы Украина не получила ПДЧ.

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