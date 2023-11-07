Экс-командир роты "Айдара": Необходимо "закрутить гайки" с мобилизацией, но при нескольких условиях

Украине нужна большая мобилизация, однако нужно мотивировать людей вступать в армию.

Такое мнение высказал политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" (2014 год) Евгений Дикий в комментарии ТСН.ua.

"Нам нужна большая мобилизация, а для этого нужно одновременно и то, о чем говорит Залужный — закрыть некоторые пробелы в законодательстве и "закрутить гайки". Одновременно с "закручиванием гаек" должно быть несколько серьезных шагов навстречу людям, мотивировавшим вступать в армию и воевать. Это должно быть двустороннее движение. Командование должно исправить некоторые очень кривые вещи, которые демотивируют от мобилизации. Когда они исправляются — одновременно нужно жестко "закручивать гайки." Один из грубых пробелов в законодательстве — у нас уголовная ответственность наступает только когда тебя уже призвали, а ты дальше убежал. А за отказ от постановки на учет в военкомате, за отказ от получения повестки — это мелкие административные правонарушения, которые наказываются штрафом", — сказал он.

Кроме того, по его убеждению, нужно криминализировать уклонение не только от службы, когда ты мобилизован, а именно уклонение от военного учета.

"Но надо это делать одновременно с несколькими шагами в другую сторону. В первую очередь, нужно ввести предельный срок службы даже в военное время, потому что большинство людей не готовы покупать билет в один конец. Когда в прошлом году шли воевать с формулировкой к победе, никто не представлял, что война может быть больше года. Даже у наших врагов не так – они мобилизуют на год. Это первая проблема, которую нужно решить. Если решим ее одну, уже резко изменится ситуация с мобилизацией", — добавил он.

Кроме того, как отметил Дикий, нужно решить дополнительные проблемы: "Например, банально отменим один приказ начальника Генштаба Шаптали от июля прошлого года, запрещающего военкоматам оформлять мобилизацию по отношению от частей. Человек готов идти служить, но он знает конкретную воинскую часть, где б он хотела служить. И эта часть готова человека взять. Человек берет отношение с в/ч, приходит в военкомат, а военкомат говорит — нет, мы тебя по нему не оформим, приказ Генштаба запрещает. Мы формируем другую в/ч и ты пойдешь туда. Если мы решаем эти проблемы, то параллельно имеем полное моральное право "закрутить гайки", ввести криминализацию уклонения от учета".

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении его указов о продлении в Украине срока действия военного положения и проведения общей мобилизации еще на 90 суток.

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