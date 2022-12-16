Экс-командир убитого кувалдой зека рассказал, как казнили как минимум 10 "вагнеровцев"

Сейчас экс-командир "вагнеровцев" – в бегах, на него охотятся бывшие "коллеги".

Известно о минимум десяти случаях, когда вагнеровцы казнили своих наемников, отказавшихся участвовать в боевых действиях.

Об этом заявил бывший командир убитого кувалдой заключенного Евгения Нужина из отряда ЧВК "Вагнер", Андрей Медведев, сообщает The Insider.

Медведев утверждает, что на нескольких казнях он присутствовал лично. Двое из десяти казненных, о которых ему известно, не были бывшими заключенными.

Казни "отказников"

Об одном из случаев убийства "отказников" он рассказал подробно:

"Они (отказники. – Ред.) получили ранения и поехали в госпиталь под Первомайском, и оттуда попытались сбежать. Их взяли на границе, на блокпосте. Приехала группа МЕД — и их расстреляли".

По его словам, группа МЕД — это отдельное подразделение при службе безопасности ЧВК "Вагнер", который "занимается обнулением".

"Они забирают парней и (убивают) либо публичным способом, либо непубличным, как с Нужиным было", — рассказал Медведев.

История Нужина

Экс-командир "вагнеровцев" говорит, что Нужин служил в его подразделении.

"Он приехал из колонии, я лично его заводил на позицию, когда он перешел на другую сторону. Меня в тот день контузило, и меня эвакуировали в госпиталь. На следующий день приезжали эсбэшники (Служба безопасности ЧВК "Вагнер") и задавали мне вопросы касательно данного персонажа", — вспоминает Медведев.

Историю зека Нужина, которого казнили в РФ после возвращения из украинского плена, читайте по ссылке.

Белой "лады" не будет

Медведев утверждает, что завербованные наемники не получают обещанные деньги. Их родственникам тоже не платят выплаты за погибших.

"У нас половина бойцов, которые были эвакуированы, их официально подавали как без вести пропавших. Для чего это делается? Чтобы не платить по страховому случаю за смерть, потому что ни одно страховое агентство никогда не покроет такое количество потерь, ни одно страховое агентство не возьмет на себя такое", — рассказывает экс-"вагнеровец".

Потери

По словам экс-командира, заключенные в отряде "каждую неделю обновлялись".

"В зависимости от потерь нам делали докомплектацию. У меня в отделении в подчинении было 15 человек, это именно штурмовое отделение, которое выходило на боевые задачи. Заключенные начали в августе приезжать к нам. Мы основали 4-й взвод. Мы были смертниками, потому что все "косячники" и проштрафившиеся шли в 4-й взвод. И за несколько дней из взвода осталось три человека из тридцати", — вспомнил он.

Кто такой Андрей Медведев

Личность Медведева подтвердил изданию глава Gulagu.Net Владимир Осечкин. Ранее Медведев обращался к Путину с просьбой сохранить ему жизнь в случае его поимки бевиками ЧВК "Вагнер".

Сейчас Медведев в бегах, его преследуют бывшие "товарищи по оружию".

Беглый "вагнеровец" утверждает, что у него есть видео казни наемников в оккупированном Алчевске и если с ним что-то случится, это видео будет опубликовано. На этом видео якобы двух заключенных казнят за отказ воевать.

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"Я знаю их методы воздействия, как они ведут себя с такими людьми, как я. Сейчас в моем розыске, насколько я знаю, задействованы МВД России, уголовный розыск, ФСБ. Я, по сути, для них – говорящая голова, которая может все вскрыть, рассказать народу, что действительно происходит там... В любом случае я буду ликвидирован, если буду ими пойман. Кто бы меня ни задержал, меня в любом случае передадут в службу безопасности "Вагнера", где-либо будет казнь, расстрел, либо... не знаю, на что у них фантазии хватит... В любом случае я уже буду неживой", — говорил он в интервью Владимиру Осечкину.

Ранее российские правозащитники заявили, что "вагнеровцы" казнили по меньшей мере 40 завербованных зэков.

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