Экс-командующий НАТО назвал следующий город-цель Путина в Украине после Донбасса

Путин хочет разрушить НАТО, говорит Кларк.

Бывший командующий НАТО Вэсли Кларк предупредил, что настоящая цель диктатора Путина — установление "полного контроля над Восточной Европой", чтобы разрушить НАТО.

Об этом Кларк сказал в эфире CNN.

По его мнению, сейчас Путин только делает вид, что ему нужна только Украина, чтобы заставить Запад "эмоционально и морально разоружиться".

"Он (Путин) хочет Украины. Он хочет страны Балтии. Он хочет полный контроль над Восточной Европой. Он хочет разрушить НАТО и чтобы США ушли", — заявил он.

Он также призвал США и их союзников по НАТО увеличить военную помощь Украине, в частности, предоставить истребители.

"Украина – это просто текущее поле битвы. Но если украинцы победят Россию на этом поле боя, все изменится. Поэтому лучший способ защитить НАТО, лучший способ защитить международную систему – это предоставить Украине ту помощь, которая ей нужна, которая позволит ей справиться с Россией на поле боя", — добавил военный.

Военный считает, что в следующий раз российские войска попытаются захватить Днепр. Таким образом, путинские войска смогут отрезать ВСУ на Донбассе возле ОРДЛО. Для отражения такого наступления, как говорит Кларк, и нужна тяжелая боевая техника – гораздо больше поставок США.

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