Он заявил, что вопрос об оружии стихов не в Киеве, а в Вашингтоне.

Бывший командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис призвал немедленно предоставить Украине всю необходимую военную поддержку.

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Об этом он заявил в эфире воскресного радиошоу Cats Roundtable, передает Голос Америки.

"Это очень опасная ситуация, и реальные действия фактически не в Киеве. Настоящие действия происходят в Вашингтоне... Мы должны оказать военную поддержку Украине. Их дело справедливо", – заявил Ставридис.

Он отметил, что половина российской армии была уничтожена, "при этом ни один солдат США не был убит или даже подвержен риску". Ставридис напомнил, что на это было израсходовано всего 5% годового оборонного бюджета США.

"Мы можем себе это позволить, и мы должны. Я обеспокоен войной в Украине только в том случае, если США и наши европейские союзники не выполнят взятые нами обязательства по поддержке Украины", – сказал адмирал.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ отменяют наступательные операции из-за нехватки снарядов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минобороны сообщили о плане по усилению украинской армии.

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