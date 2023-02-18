Экс-командующий США допустил удачное контрнаступление ВСУ летом, но назвал условие

Вооруженные силы Украины смогут отбросить российские войска еще дальше летом, но это будет зависеть от поставок оружия и стратегии.

Об этом сообщил экс-командующий Центральным командованием США Дэвид Петреус, заявление которого приводит CNN.

"Для успеха потребуется успешная общевойсковая война — взаимодополняющий подход, при котором несколько видов боевых единиц поддерживают друг друга", — говорится в заявлении.

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По словам Петреуса, нынешним летом украинские силы смогут перерезать сухопутный коридор в Крым.

"Если перерезать его, то можно будет начать изоляцию Крыма, можно будет уменьшить его как узел материально-технического обеспечения, а затем можно разделить российские силы. И тогда, если разрушить мост через Керченский пролив, то действительно россиян изолируют", — добавил он.

Петреус сказал, что, если этот сценарий сработает, в сочетании с оружием большой дальности для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, на войне будет совсем другая динамика. Если российские потери продолжат накапливаться, в какой-то момент Кремль должен будет признать, что война неустойчива на поле боя. И если мир продолжит усиливать экономический, финансовый и экспортный контроль, ситуация станет еще более неустойчивой.

Экс-командующий США добавил, что украинские военные смогут добиться таких общевойсковых эффектов, которых не достигли россияне.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал свой прогноз относительно того, смогут ли ВСУ выгнать россиян с территории Украины до границ 91 года военным путем.

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