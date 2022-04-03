Экс-командующий вооруженными силами США Бен Годжес сообщил, какое оружие нужно предоставить Украине для борьбы против РФ

Бен Годжес подчеркнул, что армия РФ не достигла ни одной из своих целей в войне против Украины.

Украина должна получить все оружие, которое можно использовать в борьбе против агрессии РФ.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Годжес.

По его словам, Украине нужно оказывать всю необходимую помощь для сдерживания российской агрессии. В частности, нужны вещи, которые могут уничтожить то, что вызывает больше всего проблем.

"То есть это ракеты большой дальности, артиллерия дальнего действия, российские корабли, с которых осуществляется запуск крылатых ракет, российские самолеты, из которых также производится запуск крылатых ракет. То есть нужно дать Украине то, что способно остановить вещи, которые я перечислил. Плюс артиллерия и ракеты с боеприпасами калибра 122 мм и 152 мм, как и ЗРК средней дальности. И также я думаю, что нужно предоставить Украине бронированные мобильные средства", — сказал он.

Бен Годжес подчеркнул, что Путин потерпел сокрушительное поражение в планах завоевать Украину.

Напомним, по данным разведки США, Путин хочет "парад победы 9 мая", вне зависимости от состояния войны или мирных переговоров.

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