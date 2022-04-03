Экс-командующий ВС США о том, вступит ли армия Беларуси в войну против Украины: "Они могут зайти"

Экс-командующий ВС США о том, вступит ли армия Беларуси в войну против Украины: "Они могут зайти"

Бен Ходжес отметил, что не думает, что это возможно.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес подумал, есть ли риски того, что армия Беларуси вступит в войну против Украины на стороне России.

Так, в интервью ТСН.ua он отметил, что такая возможность есть, но Бен не думает, что это возможно.

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"Лукашенко – это нелегитимный лидер. В этом нет сомнений. Никто в мире не верит, что его выборы были легитимными. Но он у власти сейчас, вокруг него силы безопасности (армия – ред.). Но, думаю, даже он видит, что маленькая часть войск из Беларуси будет уничтожена, и он потеряет даже это", – отметил военный.

Ходжес добавил, что ввиду этого Лукашенко пытается разрешить России действовать с территории Беларуси. Впрочем, Бен отметил, что войска РБ могут зайти под давлением Кремля.

"Думаю, что он пытается сохранить ту крохотную армию, которая у него еще есть. Однако в целом я не знаю, они могут зайти. Это зависит от давления из Кремля. Но при этом он (Лукашенко – ред.) каждый день делает расчеты по своему собственному выживанию", – добавил экс-командующий ВС США.

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