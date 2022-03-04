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Экс-министр иностранных дел России назвал причину "варварской" войны Путина против Украины

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Экс-министр иностранных дел России назвал причину "варварской" войны Путина против Украины

Associated Press

Российский дипломат считает, что Кремль отважился на агрессию против Украины из-за ощущения безнаказанности.

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев назвал войну в Украине "варварской".

Такое заявление российский дипломат сделал в интервью CNN в четверг, 3 марта.

“Это варварский поступок. Я не мог себе такого представить. Когда я был министром иностранных дел, об этом вообще не могло быть и речи”, — заверил Козырев.

По его словам, к этой войне Кремль подтолкнуло ощущение "безнаказанности как дома, так и за рубежом".

“Это повысило аппетит, к сожалению, не для развития России. Теперь они этой братоубийственной войной разрушают будущее всего братского народа", – добавил он.

Козырев также сказал, что санкции со стороны Запада против России “должны быть направлены на принимающих решения или исполнителей в правительстве.

В то же время дипломат предупредил, что санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова не наносят особого ущерба, поскольку их активы зарегистрированы на подставных лиц.

Ранее Козырев в Twitter призвал всех российских дипломатов уйти в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину.

Андрей Козырев был первым министром иностранных дел России в правительстве президента Бориса Ельцина после распада Советского Союза.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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