Экс-министр иностранных дел России назвал причину "варварской" войны Путина против Украины

Российский дипломат считает, что Кремль отважился на агрессию против Украины из-за ощущения безнаказанности.

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев назвал войну в Украине "варварской".

Такое заявление российский дипломат сделал в интервью CNN в четверг, 3 марта.

“Это варварский поступок. Я не мог себе такого представить. Когда я был министром иностранных дел, об этом вообще не могло быть и речи”, — заверил Козырев.

По его словам, к этой войне Кремль подтолкнуло ощущение "безнаказанности как дома, так и за рубежом".

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“Это повысило аппетит, к сожалению, не для развития России. Теперь они этой братоубийственной войной разрушают будущее всего братского народа", – добавил он.

Козырев также сказал, что санкции со стороны Запада против России “должны быть направлены на принимающих решения или исполнителей в правительстве.

В то же время дипломат предупредил, что санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова не наносят особого ущерба, поскольку их активы зарегистрированы на подставных лиц.

Ранее Козырев в Twitter призвал всех российских дипломатов уйти в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину.

Андрей Козырев был первым министром иностранных дел России в правительстве президента Бориса Ельцина после распада Советского Союза.