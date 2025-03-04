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Экс-министр обороны Британии заявил, что США становятся на сторону Путина.

Экс-министр обороны Британии заявил, что США становятся на сторону Путина.

Грант Шаппс. / Фото: Associated Press

Шаппс считает, что подобные действия ослабляют позиции США.

Решение администрации президента США Дональда Трампа остановить поставки Украине военной помощи трагично и чревато глобальными негативными последствиями.

Об этом заявил бывший министр обороны Британии Грант Шаппс в своем Twitter.

Заявление британского политика появилось вскоре после неофициальных сообщений СМИ о том, что Трамп распорядился поставить на паузу всю военную помощь для Украины.

"Трагично видеть, как Соединенные Штаты, "Дом свободных", становятся на сторону диктатора Путина. Это ослабляет позиции США в мире, это подрывает суверенитет Украины и придает уверенности агрессорам по всему миру", — подчеркнул Шаппс.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс назвал лучшую гарантию безопасности для Украины. Речь идет о предоставлении Вашингтону.   экономических интересов в восстановлении и развитии Украины станет лучшей и реальной гарантией безопасности.

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