Экс-министр обороны Британии заявил, что США становятся на сторону Путина.

Шаппс считает, что подобные действия ослабляют позиции США.
Решение администрации президента США Дональда Трампа остановить поставки Украине военной помощи трагично и чревато глобальными негативными последствиями.
Об этом заявил бывший министр обороны Британии Грант Шаппс в своем Twitter.
Заявление британского политика появилось вскоре после неофициальных сообщений СМИ о том, что Трамп распорядился поставить на паузу всю военную помощь для Украины.
"Трагично видеть, как Соединенные Штаты, "Дом свободных", становятся на сторону диктатора Путина. Это ослабляет позиции США в мире, это подрывает суверенитет Украины и придает уверенности агрессорам по всему миру", — подчеркнул Шаппс.
Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс назвал лучшую гарантию безопасности для Украины. Речь идет о предоставлении Вашингтону. экономических интересов в восстановлении и развитии Украины станет лучшей и реальной гарантией безопасности.
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