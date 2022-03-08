Экс-министр обороны Грузии приехал в Украину воевать против российских оккупантов

Ираклий Окруашвили вместе с другими грузинскими добровольцами приехал в Украину.

Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили вместе с украинцами будет бороться против российских оккупантов.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Отмечается, что Ираклий Окруашвили приехал в Украину вместе с другими грузинскими добровольцами.

"Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили сейчас вместе с другими грузинскими добровольцами в Украине. Он помогает нам бороться с российскими оккупантами!" – говорится в сообщении.

❗❗❗БЫВШИЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ ГРУЗИИ Ираклий Окруашвили в Украине вместе с грузинскими добровольцами помогает нам бороться с российскими оккупантами!

pic.twitter.com/JRQgHcxHlO — Armed Forces (@ArmedForcesUkr) 8 марта 2022

Напомним, что Украине создан "Интернациональный легион" в составе украинской армии для сопротивления России и защиты мировой безопасности. На сегодняшний день изъявили желание стать в его ряды добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира.

Пополнение подразделения Интернационального легиона при ГУР МО Украины продолжается.

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