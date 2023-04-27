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Экс-министр образования Табачник стал советником гауляйтера Запорожской области Балицкого

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Экс-министр образования Табачник стал советником гауляйтера Запорожской области Балицкого

Табачник сбежал из Украины вместе с другими соратниками Януковича после революции достоинства / Фото: УНИАН

Для более эффективного контроля захваченной территории Табачник баллотируется в депутаты от путинской ”Единой России”.

Народный депутат Украины двух предыдущих созывов Евгений Балицкий, подписавший с президентом России Владимиром Путиным документы о фейковом присоединении Запорожской области к Российской Федерации, получил "советника" — одиозного в Украине министра образования правительства Виктора Януковича Дмитрия Табачника.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В оккупационном правительстве ВОТ Запорожской области пополнение. У гауляйтера Балицкого новый "советник". Компанию пикаперу и участнику секс-скандала Толмачеву, который учит Балицкого проводить псевдовыборы, теперь составляет одиозный министр правительства Януковича Дмитрий Табачник", — написал Федоров.

Для более эффективного контроля захваченной территории Табачник баллотируется в депутаты от путинской "Единой России".

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Напомним, Табачник был министром образования и науки Украины во время президентства Виктора Януковича. Министр сбежал из Украины в 2014 году. В том же году окружение Януковича, включая Табачника, попали под санкции ЕС.

СБУ 2015 года объявила Табачника в розыск. А в следующем году суд наложил арест на драгоценные металлы и банковские счета эксминистра в Сбербанке.

Табачник – фигурант уголовных дел о хищении государственного имущества и бюджетных денег.

В 2020 году Табачник был замечен в оккупированном Крыму у здания налоговой службы.

В 2021 году стало известно, что ЕС снял санкции с Табачника.

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Дата публикации
Просмотры
1091
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