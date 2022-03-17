Экс-первая ракетка Украины: оккупанты обстреляли машину моей девушки, ее знакомых – убили

Долгополов рассказал, что российские войска творят на территории Украины.

Девушка бывшего украинского теннисиста Александра Долгополова, ныне защищающего столицу Украины в рядах территориальной обороны, едва не погибла от обстрелов российских оккупантов.

Об этом Долгополов рассказал в интервью БТУ.

"Какие эмоции у меня были все это время? Моя девушка пыталась выехать со своим ребенком, это было дней 10 назад. Их машину обстреляли из автомата Калашникова или вроде того. Они в порядке, но три машины перед ними были уничтожены.

Они убивают мирных жителей, целые семьи. Она рассказала мне, что одну из знакомых им семью убили вместе с детьми и женщинами. Так что мы просто чувствуем гнев!" – сказал он.

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