Экс-посол Британии в РФ назвал нынешнюю фазу войны в Украине "решающей" и озвучил два варианта ее развития

Экс-посол Британии в РФ назвал нынешнюю фазу войны в Украине "решающей" и озвучил два варианта ее развития

Бывший посол Великобритании в России Тони Брентон заявил, что война в Украине сейчас находится в "решающей фазе".

Брентон говорит, что усматривает два результата этой фазы войны в Украине.

Об этом он сообщил в интервью SkyNews.

По его словам, сейчас есть два варианта развития событий. Согласно первому, по его мнению, Россия захватит Донбасс и будет использовать его в качестве аргумента в переговорах или затем российская армия попытается снова "пойти на Киев".

Второй вариант состоит в том, что попытка наступления России захлебнется и тогда начнется "длинная война на истощение".

"И здесь обе стороны рано или поздно начнут искать согласованный результат", – отметил он.

Кроме того, Брентон не исключает использования Путина ядерного оружия.

"Он несколько раз говорил о переходе на ядерное оружие. И я не стал бы полностью исключать это, если у него что-нибудь пойдет не так", — сказал экс-посол.

Напомним, что посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что битва за Донбасс началась.

Ранее также появилось новое видео разрушенного Мариуполя.

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