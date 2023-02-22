Экс-посол США в РФ разоблачил цели нападения Путина на Украину и назвал способ остановить войну

Диктатор РФ Владимир Путин еще до полномасштабного вторжения не был готов и заинтересован в переговорах с Украиной. Такого желания нет и сейчас. Цель Путина - устранение украинского правительства.

Об этом заявил бывший посол США в Москве Джон Салливан в интервью BBC.

"Владимир Путин не был заинтересован в переговорах еще до начала войны, и он по-прежнему в них не заинтересован", – сказал Джон Салливан.

По его словам, целью так называемой "специальной военной операции", а фактически войны, было устранение правительства в Киеве и опять же так называемая "демилитаризация" Украины, то есть по сути подчинение украинского народа. И цель Путина с тех пор не изменялась.

Дипломат также указал, что попытки вести переговоры с российской стороной, чтобы предотвратить полномасштабную войну, не имели результата.

"Но с их стороны не было никакой реакции, они лишь повторяли заученные тезисы, это напоминало некий фарс", — подчеркнул экс-посол.

По мнению Салливана, чтобы остановить войну в Украине, необходимо убедить Путина в его проигрыше. Но пока диктатор уверен, что способен победить.

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Напомним, президент США Джо Байден в Киеве 20 февраля предупредил, что впереди тяжелые дни, недели и годы. По его словам, цель Путина — стереть Украину с карты, но диктатор РФ уже терпит поражение, а Запад будет поддерживать Украину, сколько потребуется.

Также президент США Джо Байден сказал, что Украина уже добилась успеха в войне, которую развязала Россия, несмотря на все ожидания и в дальнейшем будет одерживать победы на поле битвы.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что Кремль не заинтересован в диалоге. По его словам, Россия разговорами о готовности к мирным переговорам пытается отвлечь внимание от мобилизации, накопления сил и затормозить передачу военной помощи Украине.

Подоляк указывает, что действия оккупантов свидетельствуют только об эскалации.

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