Экс-правохранителю и ближайшему соратнику Пушилина сообщили о подозрении – СБУ

Служба безопасности Украины совместно с ГБР собрала доказательную базу на Алексея Никонорова, возглавляющего "администрацию" главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина. Никоноров – бывший старший оперуполномоченный Государственной налоговой в Голосеевском районе г. Киева.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Экс-чиновник в 2014 году самовольно покинул место службы и незаконно перешел на временно оккупированную часть Донецкой области. Там он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований и впоследствии вошел в ближайшее окружение террориста Пушилина.

"Именно по его протекции Никоноров занимал руководящие должности в "аппарате народного совета ДНР", а с декабря 2018 года возглавил "администрацию" главаря квазигосударственного образования. С начала полномасштабного вторжения предатель принимает непосредственное участие в выполнении указаний указаний Москвы о распространении кремлевского режима во временно захваченных районах Донбасса", — рассказали правоохранители.

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по чч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Пока он скрывается от правосудия на временно захваченной территории на востоке Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Одессе женщина устроила сбор денег для террористов ДНР.

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