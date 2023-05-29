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Экс-правохранителю и ближайшему соратнику Пушилина сообщили о подозрении – СБУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Экс-правохранителю и ближайшему соратнику Пушилина сообщили о подозрении – СБУ

Ближайшему соратнику Пушилину сообщили о подозрении. / Фото: Служба безопасности Украины

По материалам СБУ и ДБР подозрение получил ближайший соратник террориста Пушилина.

Служба безопасности Украины совместно с ГБР собрала доказательную базу на Алексея Никонорова, возглавляющего "администрацию" главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина. Никоноров – бывший старший оперуполномоченный Государственной налоговой в Голосеевском районе г. Киева.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Экс-чиновник в 2014 году самовольно покинул место службы и незаконно перешел на временно оккупированную часть Донецкой области. Там он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований и впоследствии вошел в ближайшее окружение террориста Пушилина.

"Именно по его протекции Никоноров занимал руководящие должности в "аппарате народного совета ДНР", а с декабря 2018 года возглавил "администрацию" главаря квазигосударственного образования. С начала полномасштабного вторжения предатель принимает непосредственное участие в выполнении указаний указаний Москвы о распространении кремлевского режима во временно захваченных районах Донбасса", — рассказали правоохранители.

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по чч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Пока он скрывается от правосудия на временно захваченной территории на востоке Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Одессе женщина устроила сбор денег для террористов ДНР.

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Дата публикации
Просмотры
507
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