Экс-правоохранитель из Николаева выполнял заказ российской спецслужбы

Суд осудил агента РФ / © pixabay.com

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В Николаевской области осужден информатор ФСБ, который сливал врагу разведданные для нанесения ударов по украинским городам.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленник собирал информацию о позициях Сил обороны в Николаеве и Одессе, обозначая их на картах для дальнейшей корректировки ракетно-дронных атак РФ.

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Как сообщает СБУ, агентом оказался 47-летний бывший сотрудник правоохранительных органов, житель Николаева. В течение длительного времени он передавал координаты украинских объектов обороны своему куратору — агенту ФСБ под псевдонимом «Лохматий» (настоящее имя — Сергей Лебедев), который сейчас скрывается в оккупированном Донецке и работает на российскую спецслужбу.

В частности, информатор, передавал геолокации запасных командных пунктов и логистических центров ВСУ в портовых городах, обозначал позиции на Google Maps, следил за последствиями российских обстрелов, фиксировал перемещения украинских сил.

Задержать предателя удалось в ноябре 2023 года. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами связи с агентом РФ. Киберспециалисты СБУ задокументировали все преступные действия, после чего началось досудебное расследование.

По результатам судебного процесса информатор был признан виновным по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения). С учетом сотрудничества со следствием, его приговорили к 10 годам лишения свободы.

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Напомним, ранее мы писали о том, что контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве еще одного агента ФСБ. Злоумышленник корректировал ракетно-дронные атаки РФ по городу и шпионил за перемещением эшелонов Сил обороны.