Экс-руководитель Крымского главка СБУ "сливал" информацию Кремлю: "Если не обнаружить крыс, операции обречены"

Бывший руководитель Крымского главка СБУ, полковник Олег Кулинич работал на российских оккупантов. Он отправлял в Кремль секретные данные.

На российских оккупантов работал бывший руководитель Крымского главка СБУ Олег Кулинич. В ведомстве есть доказательства, что он отправлял в Москву секретную информацию.

Об этом рассказал в интервью "Интерфакс-Украина" и.о. главы СБУ Василий Малюк.

"Была проведена беспрецедентная филигранная разработка и дальнейшая реализация, осуществлено агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы добыли все файлы, где он реально докладывал в Москву информацию, в частности секретную, о ситуации в нашей стране, в службе, как они пытались влиять на разные процессы", — рассказал руководитель СБУ.

Он также подчеркнул, что "самоочистка" СБУ сейчас очень важна для будущих успешных операций.

"Если не обнаружить этих крыс на нашем борту, то все наши дальнейшие операции по отношению к врагу обречены на провал", — подчеркнул руководитель СБУ.

Напомним, что армия РФ может взорвать жилые массивы и устроить теракт на ЗАЭС во время отступления.

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