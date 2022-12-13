Экс-руководитель украинской разведки — о новых ракетных ударах и ядерной угрозе: "Путин будет поднимать ставки"

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что Россия и дальше будет обстреливать Украину ракетами, однако Путин вряд ли решится на применение ядерного оружия.

Об этом он сказал в эфире телеканала Freeдом.

"Вся стратегия Путина строится на каких-то победах. Пока побед нет, есть только поражения, а потому они будут наступать на восточном направлении. Это нужно, чтобы удержать имидж Путина и чтобы военные показывали Путину какие-то победы. Но в перспективе Путин будет пытаться поднимать ставки, чтобы пугать Украину и Запад. Россия будет обстреливать гражданское население, инфраструктуру, энергетику. В России еще есть несколько сотен ракет, но и у нас сильнее ПВО, а потому эффекта будет меньше", — сказал Маломуж.

Бывший глава украинской разведки подчеркнул, что многие мировые лидеры недовольны действиями Путина в войне против Украины.

"Путин перешел границу, обстреливая гражданскую инфраструктуру. Это не нравится не только странам НАТО, но и Китаю и Турции, потому что это — террор и акты геноцида. Ядерные угрозы и ракетный террор — это уже о международном терроризме. И об этом свидетельствуют заявления G7, на это намекает Китай и Индия, власти которой даже отказались от встречи с Путиным, а также Эрдоган называет вещи своими именами, Путин хочет подавить дух украинского народа, потому что он не ожидал такой реакции, Путин будет продолжать обстреливать Украину и угрожать ядерным оружием. Запад уже предупредил Путина, что реакция на угрозу будет. А потому не думаю, что он решится на это, потому что Путин боится смерти и ответного удара", — сказал Маломуж.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Оккупанты двинулись с севера, юга и востока. Россияне рассчитывали на блицкриг и установку в Украине марионеточного режима. Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что Россия планировала назначить гауляйтером Украины государственного предателя Виктора Януковича. Однако ВСУ разрушили планы оккупантов.

Силы обороны провели успешные контрнаступления в северных регионах, Харьковском и Херсонском направлениях. Освобождение Украины от российских захватчиков продолжается.

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