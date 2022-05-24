Экс-руководитель украинской разведки рассказал, кто и когда может совершить покушение с терактом на Путина

Экс-руководитель украинской разведки рассказал, кто и когда может совершить покушение с терактом на Путина

Военный эксперт, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что президенту России Владимиру Путину следует бояться покушения на жизнь.

По его словам, кремлевского диктатора могут попытаться убить, когда его позиции пошатнутся из-за военных неудач в Украине.

Об этом генерал Николай Маломуж сказал в эфире Youtube-канала "Украина 24".

Экс-глава Службы внешней разведки Украины рассказал, что Путин опасается "либо тех людей, которые работали с ним и имеют сегодня какие-то проблемы, либо военных и спецслужб, которые не согласны с Путиным".

"Есть ли предпосылки такого покушения в перспективе? Я думаю, что есть, потому что большинство окружения Путина понимает, что он зашел очень далеко, что перспектив не только для Путина, но и для России нет, а окружение будет отвечать. Руководство Совета нацбезопасности и обороны - Патрушев и Медведев, руководитель ФСБ Бортников и другие руководители, участвующие в "спецоперации", а фактически совершающие военные преступления, будут нести ответственность наравне с Путиным... Понятно, что эти люди могут создавать угрозу", - объяснил Маломуж.

Генерал разведки считает, что сейчас в окружении Путина еще нет лиц, которые могли бы совершить покушение на его жизнь. Однако, когда потери России на фронте станут еще больше, а поражение армии оккупантов будет приближаться, тогда "силовики могут восстать против Путина".

"Вот это предпосылки, когда какой-то может быть совершен теракт группой лиц - когда будет явный проигрыш, когда Путин ослабнет, тогда соответственно будут искать реальные пути выхода из ситуации и каким-то способом оправдать себя, например, способом нейтрализации Путина. И это может быть реальный теракт", - подчеркнул Маломуж.

Ранее руководитель разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, как и когда Путин принял решение о начале войны.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 90-й день.

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