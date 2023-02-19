Экс-руководитель военной разведки предупреждал о войне на Донбассе еще в 1992 году: подробности

Скипальский отметил, что знал об опасности войны в Украине.

Бывший глава военной разведки и экс-замглавы СБУ Александр Скипальский рассказал, что он еще в 1992 году считал, что Россия может напасть на Украину.

Об этом он сказал в интервью "Гордону".

Скипальский отметил, что в мае 1992 года он представил руководству Украины доклад о том, что война на Донбассе рано или поздно начнется. Поэтому Скипальский подчеркнул, что он был против договора между российскими и украинскими спецслужбами (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, заключенный в 1998 году и прекращен 2018 — ред.).

"До 1997 года, пока ваш покорный слуга руководил разведкой, такого соглашения с ГРУ не было. Потому что я знал, какую угрозу, двойную мораль, лицемерие..." – сказал Скипальский.

Экс-председатель военной разведки подчеркнул, что он в начале независимости строил эффективный институт, способный защитить Украину.

Война России против Украины

24 февраля 2022 г. Россия начала полномасштабную войну против Украины. В тот же день российский диктатор Путин обратился к ВСУ с требованием сложить оружие и пригрозил несогласным с оккупацией "жестким ответом". Однако украинские защитники с первых дней обороняют Украину и провели успешные контрнаступления на севере, Харьковском и Херсонском направлениях.

Также оккупанты с первых дней полномасштабной войны обстреливают Украину ракетами, уничтожая гражданскую и военную инфраструктуру.

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