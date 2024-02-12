Экс-руководителя департамента Минобороны, подозреваемого в хищении миллиардов гривен, взяли под стражу

У него есть право внести залог в размере 50 миллионов гривен.
Экскеровщик департамента военно-технической политики Минобороны Александр Лиев был заключен под стражу.
Об этом пишет "Суспільне".
Как отмечается, заключить под стражу до 8 апреля Александра Лиева постановила Апелляционная палата ВАКС. Также у него есть право внести залог в 50 миллионов гривен.
Сам же Лиев подозревается в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов для ВСУ.
Экс-руководитель департамента военно-технической политики дважды прошел полиграф. Первый раз – непублично, второй – при присутствии журналистов. По данным полиграфа, один из ответов на вопрос был недостоверным.
Напомним, что бывшему руководителю Департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву 29 января Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения по хищению 1,5 млрд грн на закупки снарядов для ВСУ.
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