Экс-сотруднице миграционной службы, которая выдает паспорта РФ в Луганской области, грозит пожизненное заключение – ГБР

ГБР сообщило о подозрении экс-сотруднице миграционной службы, которая выдает российские паспорта в Луганской области.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении работнице одного из районных отделов Управления Государственной миграционной службы Украины в Луганской области, которая после российского вторжения заняла должность в оккупационной структуре. Женщине грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, после захвата россиянами населенных пунктов Сватовского района Луганской области, бывшая сотрудница миграционной службы начала работать в так называемом "Миловском районном отделе внутренних дел МВД ЛНР". Она выдает российские паспорта на временных оккупированных территориях.

Экс-сотруднице миграционной службы сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, в Херсоне провели обыски в бывшем имении "гауляйтера" Сальдо.

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