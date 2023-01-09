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Экс-сотруднице миграционной службы, которая выдает паспорта РФ в Луганской области, грозит пожизненное заключение – ГБР

Экс-сотруднице миграционной службы, которая выдает паспорта РФ в Луганской области, грозит пожизненное заключение – ГБР

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Экс-сотруднице миграционной службы, которая выдает паспорта РФ в Луганской области, грозит пожизненное заключение – ГБР

Фото: Государственное бюро расследований

ГБР сообщило о подозрении экс-сотруднице миграционной службы, которая выдает российские паспорта в Луганской области.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении работнице одного из районных отделов Управления Государственной миграционной службы Украины в Луганской области, которая после российского вторжения заняла должность в оккупационной структуре. Женщине грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, после захвата россиянами населенных пунктов Сватовского района Луганской области, бывшая сотрудница миграционной службы начала работать в так называемом "Миловском районном отделе внутренних дел МВД ЛНР". Она выдает российские паспорта на временных оккупированных территориях.

Экс-сотруднице миграционной службы сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, в Херсоне провели обыски в бывшем имении "гауляйтера" Сальдо.

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Дата публикации
Просмотры
864
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