Экс-сотрудник СБУ рассказал, как украинские ракеты могут сорвать летнее наступление РФ

Украинские ракеты могут сорвать летнее наступление РФ. / © скриншот с видео

Реклама

Украинская ракетная программа способна стать решающим фактором в срыве потенциального летнего наступления России.

Такое мнение высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"Я рассчитываю на это. Лично я верю в украинскую ракетную программу. Она должна остановить наступление. У нас не станет больше людей, но на ракеты я действительно возлагаю большую надежду", - отметил эксперт.

Реклама

По словам Ступака, стратегическим может стать сотрудничество с Германией, и речь не только о ракетах Taurus. Он отметил, что Украине нужны не только готовые образцы вооружения, но и технологии, даже устаревшие — от станков до чертежей, позволяющих развернуть локальное производство и ускорить темпы изготовления ракет на 20–30%.

"Я лично ожидаю, что в июле-августе мы увидим пуски украинских ракет по РФ. Потому что в ноябре 2024-го наши чиновники уже открыто говорили о том, что первые испытания прошли. Обычно после таких сообщений проходит 6-12 месяцев", - пояснил он.

В то же время Ступак признает, что российские удары по предприятиям могут усложнить реализацию ракетной программы. Однако, по его словам, надежды на успешное завершение этого процесса оправданы.

"Нам нужна не рыба, а удочка. И если нам дадут хоть часть технологий - это уже серьезный прорыв", - подытожил экс-сотрудник СБУ.

Реклама

Ранее мы писали, что россияне возлагают немалые надежды на лето по нескольким причинам. У них до сих пор немало человеческого ресурса: с начала 2025 года ежемесячный показатель вновь прибывших в армию превышает ожидания власти.