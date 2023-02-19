Экс-сотрудник СБУ рассказал, почему цель войны России против Украины постоянно меняется

Россия постоянно меняет цели так называемой "спецоперации". Цель Кремля зависит от успехов российских окупантов на фронте, а когда у тех все плохо – Путин хочет переговоров.

Об этом в эфире телеканала "Киев" сказал эксперт Украинского института будущего, экс-работник Службы безопасности Украины Иван Ступак

"Россия сама не знает, чего она хочет. Помните, была история с "Новороссией", но эти квазиреспублики так и не объединились, поскольку понимают, что если эти два образования объединить, то будет один руководитель. А так, их два. У каждого есть своя полиция, какие-то там "мгб". То есть власть никто не хочет терять. Сам Кремль не понимает, что он хочет увидеть в конечном этапе этой войны. Цели "спецоперации" постоянно меняются. Они адаптируются — что-то случилось, они кричат, что так и хотели. Немного больше успехов, Россия заявляет, что "дойдет до Днепра", и до Польши. Получают по "зубам" — все "корейская параллель". Нет успехов — они уже согласны на переговоры, Лукашенко приглашает Байдена — вот приедет к Путину и все решит. Это разговоры на уровне колхоза", — объяснил Ступак.

Война России против Украины

24 февраля 2022 г. Россия начала полномасштабную войну против Украины. В тот же день российский диктатор Путин объявил о проведении "спецоперации". Целью войны он назвал "демилитаризацию и денацификацию Украины".

По данным руководителя военной разведки Кирилла Буданова, Россия планировала захватить Киев, полностью оккупировать всю территорию Украины и установить в нашем государстве марионеточный режим. Гауляйтером Украины должен был стать государственный изменник Виктор Янукович.

Со временем в РФ забыли о "демилитаризации и денацификации" и начали заявлять, что их цель "освобождения Донбасса", который россияне сейчас стирают с лица земли.

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