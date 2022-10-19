Экс-спецагент США рассказал, как чиновники Кремля "сливают" Путина США: 2-3 года назад этого бы не произошло

Специальный агент военной разведки США в отставке Дэвид Дебатто считает, что время российского диктатора Путина подходит к концу. В Кремле за его спиной уже начали делить власть.

Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

По данным бывшего спецагента, Вашингтон получает информацию от высокопоставленных кремлевских чиновников, желающих извлечь выгоду после того, как Путина отстранят от власти. Американская разведка публикует очень малый процент информации о том, что происходит в России.

"За спиной у Путина фактически начинают делить власть. Те, кто знает, что Путин не вечен, начинают задумываться о собственном будущем. Данные поступают и от этих людей, чего не могло бы произойти 2-3 года назад. Мы получает достаточно хорошие данные, потому то, что порой попадает в прессу – это мелочи по сравнению с тем, что мы знаем. Но даже то, что попадет в СМИ, поступает от надежных источников, о которых мы знаем", — сказал Дебатто.

Он подчеркнул, что время Путина проходит, однако Запад опасается, чтобы к власти в России не пришел человек, который будет еще хуже диктатора.

"Если будет кто-то еще хуже, чем Путин – это проблема не только для России, но и для Запада. Если будет кто-то такой же, как и Путин, в России начнется парад суверенитетов, на которых подавленные веками меньшинства восстанут, когда Россия проиграет войну", – сказал Дебатто.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Об этом неоднократно предупреждали США, ссылаясь на свою разведку. Российские оккупанты частично захватили Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области и провели там фейковые референдумы, осужденные Генассамблеей ООН.

Спецагент военной контрразведки США в отставке Дэвид Дебатто ранее заявлял, что у России есть два выхода из ситуации – сдаться или проиграть войну. Однако он отмечает, что у РФ есть еще достаточный запас оружия, чтобы терроризировать Украину.

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