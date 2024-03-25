Экс-военком из Запорожья предстанет перед судом: организовал схему с боевыми выплатами подчиненным – ГБР

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу бывшего руководителя Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который безосновательно начислял повышенные военные выплаты подчиненным. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В должности руководителя Запорожского ОТЦК и СП он без законных оснований отправил приближенных к себе подчиненных в одну из бригад ВСУ якобы для выполнения боевых задач.

Военные не были назначены на должности в подразделении, не участвовали в боях и фактически безосновательно находились в прифронтовой зоне.

"Они находились там как в отпуске, жили по свободному графику и даже имели возможность выезжать домой на выходные. Однако военнослужащие получали повышенные выплаты и возможность приобрести статус участников боевых действий. В итоге семерым военнослужащим, не участвовавшим в боевых действиях, было начислено более 1 млн грн выплат", – говорится в сообщении.

Бывший военком обвиняется в превышении служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ст. ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Суд также арестовал имущество обвиняемого: квартиру в Запорожье и три земельных участка в Запорожской области. Уголовные производства по другим участникам схемы продолжаются.

Напомним, в Тернополе штаб-сержант предлагал "освобождение" от армии за оплату товаров – подробности схемы.

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